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فدائي الخماسي يواصل استعداداته لتصفيات كأس آسيا

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فدائي الخماسي يواصل استعداداته لتصفيات كأس آسيا



غزة / سما /

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسي استعداداته لخوض تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات.

وتضم المجموعة الخامسة، منتخبي ميانمار والهند إلى جانب منتخب  طاجيكستان الذي يستضيف مباريات المجموعة.

وتقام المنافسات خلال الفترة من 7 إلى 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويشارك في التصفيات 31 منتخباً تم تقسيمهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة باستثناء مجموعة واحدة ضمت 3 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، ومنتخب البلد المضيف لكأس آسيا الذي سيتم تحديده لاحقاً.

#فدائي الخماسي #تصفيات كأس آسيا #الصالات

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