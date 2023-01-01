  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

رسميًا: العميد يتعاقد مع مدير فني جديد

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا: العميد يتعاقد مع مدير فني جديد



غزة / سما /

توصل مجلس إدارة نادي غزة الرياضي لاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الدوري الممتاز بعد استقالة المدير الفني نعيم السويركي.

ووافق المدرب هاني المصدر على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة بعد ساعات من وصوله غزة ومشاركته مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

وسيبدأ المصدر التحضير لقيادة تدريبات الفريق استعداداً للمواجهة القادمة أمام الصداقة يوم الثلاثاء القادم في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويعاني غزة الرياضي من سوء النتائج منذ بداية الموسم ويحتل المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط ولا زال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم.

وكان المصدر على رأس القيادة الفنية لفريق اتحاد دير البلح لكنه تعرض للإقالة بشكل مفاجئ أثناء سقره مع المنتخب الوطني.

ويعتبر المصدر أحد رموز نادي غزة الرياضي ااذي لعب له وقاده خلال سنوات طويلة قبل أن يعتزل بألوان العميد.

#العميد #غزة الرياضي #مدير فني #نعيم السويركي #هاني المصدر

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الإسلامي تحيي انطلاقتها الـ 36 بمهرجان جماهيري بغزة ودمشق وبيروت (صور)

واشنطن بوست: الحمير باتت جزءا من المشهد في غزة و"إسرائيل" تحظر استيرادها

ارتفاع في سعر صرف الدولار

فيديو: الأجهزة الأمنية تهاجم مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم

"معجزة في سماء القاهرة".. طيارون سوفيت جازفوا بحياتهم من أجل مصر (فيديو وصور)

سرايا القدس تكشف عن عدد من الكتائب العسكرية العاملة في الضفة والساحات الأخرى

النخالة: الضفة بكتائبها المقاتلة تمثل رأس حربة في مشروع المقاومة

الأخبار الرئيسية

1559650025811992900

شاهد: هاكرز إيرانيون ينشرون صوراً خاصة لغانتس وباراك

اشتباكات مسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية في جنين (فيديو)

جرائم الاحتلال في حوارة "تغضب" وينسلاند و"تقلق" الاتحاد الأوروبي

1242399816

كتيبة جنين تعلن عن إدخال أسلحة جديدة إلى الخدمة وتؤكد على 4 نقاط هامة (صور)

وفاة مواطنين اثنين غرقاً في بحر اليونان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية