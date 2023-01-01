رسميًا: العميد يتعاقد مع مدير فني جديد

غزة / سما /

توصل مجلس إدارة نادي غزة الرياضي لاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الدوري الممتاز بعد استقالة المدير الفني نعيم السويركي.

ووافق المدرب هاني المصدر على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة بعد ساعات من وصوله غزة ومشاركته مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

وسيبدأ المصدر التحضير لقيادة تدريبات الفريق استعداداً للمواجهة القادمة أمام الصداقة يوم الثلاثاء القادم في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويعاني غزة الرياضي من سوء النتائج منذ بداية الموسم ويحتل المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط ولا زال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم.

وكان المصدر على رأس القيادة الفنية لفريق اتحاد دير البلح لكنه تعرض للإقالة بشكل مفاجئ أثناء سقره مع المنتخب الوطني.

ويعتبر المصدر أحد رموز نادي غزة الرياضي ااذي لعب له وقاده خلال سنوات طويلة قبل أن يعتزل بألوان العميد.