جبل المكبر يتلقى خسارة ثقيلة النهضة العُماني في كأس الاتحاد الآسيوي

القدس المحتلة / سما /

تلقى جبل المكبر خسارة ثقيلة من مضيفه النهضة العُماني برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما في العاصمة العُمانية مسقط، لحساب الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي.

وتراجع المكبر للمركز الرابع والأخير بعد الخسارة التي أوقفت رصيده عند 3 نقاط، متأخرا بالأهداف عن النهضة والعهد اللبناني والفتوة السوري الذي فاز على العهد، لتتساوى جميع الفرق برصيد النقاط.

وظهر المكبر بشكل متواضع في مباراته أمام الفريق العُماني بعكس الظهور القوي له أمام الفتوة السوري في المباراة الأولى والتي حقق فيها الفوز بهدف دون رد.

ونجح النهضة في افتتاح التسجيل عبر عصام الصبحي (34)، وعزز زميله بلال بن ساحة النتيجة بالهدف الثاني (39)، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد للمكبر.

ورغم مساعي المكبر تصحيح أوضاعه في الشوط الثاني بالدفع بالمهاجم محمد مراعبة، إلا أن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب وتلقى الفريق الهدفين الثالث والرابع عبر سالم الشامسي (51) وعبد الله فواز (64).

وسيكون المكبر مطالب بتعويض الخسارة في مباراته القادمة أمام العهد اللبناني التي ستجمعهما في مدينة الزرقاء الأردنية بتاريخ 23/10.