اتحاد الكرة يؤجل مباريات الأسبوع القادم لموعد جديد

غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عن ترحيل مباريات الأسبوع المقبل في بطولة الدوري بكافة درجاته لموعد جديد وتحريك الجدول يوم واحد.

وبهذا التأجيل لن تقام مباريات يوم الجمعة وستقام جميع مباريات الأسبوع المقبل أيام، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء.

وأوضح اتحاد الكرة أن هناك تعديل سيطرأ على مباريات الأسابيع المقبلة بسبب هذا التأجيل وسيتم نشرها وإرسالها إلى الأندية في الساعات القادمة.

وجاء التأجيل وتحريك المباريات بسبب انشغال قوات الأمن في فعاليات وطنية في غزة، وعدم التمكن من تأمين مباريات الجمعة.

جدول مباريات الأسبوع القادم ـ المواعيد الجديدة