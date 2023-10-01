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اتحاد الكرة يؤجل مباريات الأسبوع القادم لموعد جديد

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يؤجل مباريات الأسبوع القادم لموعد جديد



غزة / سما /

أعلن اتحاد كرة القدم عن ترحيل مباريات الأسبوع المقبل في بطولة الدوري بكافة درجاته لموعد جديد وتحريك الجدول يوم واحد.

وبهذا التأجيل لن تقام مباريات يوم الجمعة وستقام جميع مباريات الأسبوع المقبل أيام، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء.

وأوضح اتحاد الكرة أن هناك تعديل سيطرأ على مباريات الأسابيع المقبلة بسبب هذا التأجيل وسيتم نشرها وإرسالها إلى الأندية في الساعات القادمة.

وجاء التأجيل وتحريك المباريات بسبب انشغال قوات الأمن في فعاليات وطنية في غزة، وعدم التمكن من تأمين مباريات الجمعة.

جدول مباريات الأسبوع القادم ـ المواعيد الجديدة

 

 

 
#اتحاد الكرة

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