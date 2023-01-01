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مستوطنون يقتحمون محيط برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محيط منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم.  

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا محيط البركة الثالثة وتحديدا منطقة العطن، وانتشروا في المكان.  

وأضاف أن مواطنين حاولوا التصدي للمستوطنين واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.  

يذكر أن منطقة برك سليمان السياحية والمنطقة المحيطة بها تتعرض منذ فترة الى انتهاكات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، آخرها كان قبل ثلاثة أيام.  

#مستوطنون #برك سليمان #الاحتلال

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