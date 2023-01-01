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ناتشو يخرج عن صمته: لست قاتلاً أو مجرماً

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناتشو يخرج عن صمته: لست قاتلاً أو مجرماً



وكالات / سما /

خرج الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، عن صمته بعد تدخله القوي على بورتو، لاعب جيرونا، في مباراة الفريقين الماضية في الدوري الإسباني، والذي كلفه الطرد بورقة حمراء مباشرة، والإيقاف لثلاث مباريات.

وقال قائد ريال مدريد في تصريحات صحفية، عقب مباراة الريال ونابولي في دوري ابطال أوروبا” أعتبر نفسي محترفاً عظيماً، وخصومي يعرفون ذلك، أقر بأني وقعت في خطأ، واعتذرت عن ذلك، وهذا كل شيء”.

وأضاف ناتشو، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب تدخله “كل ما يهمني أن يكون بورتو بخير، لست مجرماً أو قاتلاً، أعتبر نفسي محترفاً عظيماً، والشخص الوحيد الذي كان يجب أن أعتذر له هو بورتو نفسه، والآن أنا هادئ”.

وعن عقوبة الإيقاف، قال” القرار صدر اليوم، وكان عندنا لقاء، لم يكن لدينا الوقت للحديث عن الموضوع، بالطبع أنا غاضب بشدة، أول شخص حزين هو أنا، ولكن يجب أن أنصاغ للعقوبة”.

واستطرد اللاعب” لا أعلم إن كان ريال مدريد سيتقدم باستئناف ضد العقوبة أم لا، لكن الفريق لن ينهار لغيابي في ثلاث مباريات، أعيش أيام صعبة في الفترة الأخيرة”.

#ناتشو #ريال مدريد #جيرونا #الدوري الإسباني

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