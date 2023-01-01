  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ريال مدريد يعود بفوز مثير من ميدان نابولي

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يعود بفوز مثير من ميدان نابولي



وكالات / سما /

عاد فريق ريال مدريد الإسباني بفوز ثمين من ميدان مضيفه، نابولي الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء في ملعب دييجو مارادونا، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا، بنتيجة قوامها ثلاثة أهداف لهدفين.

الفريق المحلي كان المبادر بالتسجيل بهدف حمل توقيع ليو أوستيجارد من ضربة رأسية عند الدقيقة 19، بعد خروج خاطئ من الحارس كيبا في منطقة الست يارادات، لكن النادي الملكي لم يستسلم وتحرك سريعاً لتسجيل التعادل، ونجح في سعيه بهدف من امضاء فينيسيوس جونيور بالدقيقة 27.

وتقدم الإنجليزي جود بيلينجهام للريال بهدف ثان، من مجهود فردي رائع، بعدما صنع هدف التعادل لفينيسيوس، ليتقدم الميرينجي في النتيجة عند الدقيقة 34، وينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

وعقب الاستراحة، تحصل نابولي على فرصة تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ناتشو، احتسبها الحكم كليمون توربان بعد الرجوع لتقنية الفار، وترجمها بيوتر زيلينيسكي بنجاح إلى هدف في الدقيقة 54.

ووقع فيديريكو فالفيردي على هدف ريال مدريد الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة 78، لكن الهدف احتسب باسم حارس نابولي، أليكس ميريت، بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت الكرة بجسده بعد عودتها من العارضة..

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يتوقف رصيد نابولي عند 3 نقاط.

#نابولي #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يرتفع مقابل الشيكل ويحطم الأرقام القياسية مقابل سلة العملات

شاهد: نشوب حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة

قناة عبرية: الوظيفة الجديدة لابنة شبتاي.. تراقب الإعلام العربي دون تحدث العربية

"أنا كنت مدير الاستخبارات".. السيسي يوجه رسالة هامة وخطيرة

إعلام إسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لسرايا القدس في غزة

إعلام عبري: حادثة غير عادية في مستوطنة "جان نير" شمال جنين

مزهر: خطوة السعودية باتجاه التطبيع هي الأخطر على القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الدولار يواصل الارتفاع اليوم مرة أخرى.. لماذا ترتفع قيمته في جميع أنحاء العالم؟

"هآرتس" : قطر لم تتخذ بعد أي قرار بشأن زيادة مساعداتها لغزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس

qGRn8 (1)

العامودي: الفصائل بغزة وجهت رسالة لاشتية..

20231003115325

قناة عبرية: الوظيفة الجديدة لابنة شبتاي.. تراقب الإعلام العربي دون تحدث العربية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية