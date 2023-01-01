فيديو.. ريال مدريد يعود بفوز مثير من ميدان نابولي

وكالات / سما /

عاد فريق ريال مدريد الإسباني بفوز ثمين من ميدان مضيفه، نابولي الإيطالي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء في ملعب دييجو مارادونا، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا، بنتيجة قوامها ثلاثة أهداف لهدفين.

الفريق المحلي كان المبادر بالتسجيل بهدف حمل توقيع ليو أوستيجارد من ضربة رأسية عند الدقيقة 19، بعد خروج خاطئ من الحارس كيبا في منطقة الست يارادات، لكن النادي الملكي لم يستسلم وتحرك سريعاً لتسجيل التعادل، ونجح في سعيه بهدف من امضاء فينيسيوس جونيور بالدقيقة 27.

وتقدم الإنجليزي جود بيلينجهام للريال بهدف ثان، من مجهود فردي رائع، بعدما صنع هدف التعادل لفينيسيوس، ليتقدم الميرينجي في النتيجة عند الدقيقة 34، وينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

وعقب الاستراحة، تحصل نابولي على فرصة تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ناتشو، احتسبها الحكم كليمون توربان بعد الرجوع لتقنية الفار، وترجمها بيوتر زيلينيسكي بنجاح إلى هدف في الدقيقة 54.

ووقع فيديريكو فالفيردي على هدف ريال مدريد الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة 78، لكن الهدف احتسب باسم حارس نابولي، أليكس ميريت، بالخطأ في مرمى فريقه، بعدما اصطدمت الكرة بجسده بعد عودتها من العارضة..

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يتوقف رصيد نابولي عند 3 نقاط.