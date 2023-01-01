فيديو.. جالاتا سراي يُعمق مُعاناة مانشستر يونايتد بانتصارٍ تاريخي في دوري الأبطال

وكالات / سما /

تمكن فريقه جالاتا سراي التركي من تحقيق انتصار تاريخي على مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بنتيجة 3-2، في إطار مُنافسات دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا .

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد في مانشستر قد بدأ عن طريق الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 17 للشياطين الحُمر.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من راشفورد لعب بعدها الكرة عرضية أمام المرمى لتجد رأس هويلوند الذي أسكنها الشباك.

وتمكن العاجي الدولي ويلفريد زاها من إدراك التعادل للأتراك في الدقيقة 23، وذلك بعد أن توج لقطة أظهر فيها قدراته الخاصة في التعامل مع ضغط دفاع الشياطين الحُمر بلمسة دقيقة غالطت أونانا.

وعاد هويلوند ليُسجل هدف التقدم للشياطين الحُمر في الدقيقة 67 من اللقاء، وذلك بعد انفراد من قبل دائرة المُنتصف، انطلق فيها النجم الدنماركي بكل سرعته قبل أن يُنهي الهجمة بالطريقة الأمثل في مرمى القادمين من اسطنبول.

وأدرك النجم التركي محمد كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 71 هدف التعادل للفريق التركي من جديد.

واحتسب الحكم في الدقيقة 77 ركلة جزاء للأتراك بعد خطأ من كاسيميرو على درايز ميرتنز ليحصل النجم البرازيلي على بطاقة حمراء، وبدأت اللقطة بخطأٍ فادح جديد للحارس الكاميروني أندري أونانا.

وفشل النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في ترجمة الركلة لهدفٍ بعد أن ابتعدت تسديدته عن المرمى، ولكنه نجح أخيراً في تسجيل هدف الفوز للأتراك في الدقيقة 81 بعد انفراد وإنهاء شديد الروعة في مرمى أونانا.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل مانشستر يونايتد الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

وسيلعب مانشستر يونايتد المُباراة المُقبلة له في دوري الأبطال ضد كوبنهاجن الدنماركي يوم 24 أكتوبر على أرض أولد ترافورد، فيما سيستضيف جالاتا سراي في نفس اليوم فريق بايرن ميونخ.