فيديو.. بايرن ميونخ يقلب الطاولة على كوبنهاجن في عقر داره

وكالات / سما /

قلب بايرن ميونخ الألماني تأخره إلى فوز شاق على حساب مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، في اللقاء الذي جرت وقائعه بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، في ملعب باركن ستاديون، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

الفريق البافاري حاول تسجيل الهدف الأول في مرمى نظيره المحلي خلال الشوط الأول، وسط محاولات من الفريق الدنماركي للحصول على الأفضلية في اللقاء، لكن كل المحاولات لم تؤت ثمارها، لتنتهي الفترة الأولى كما بدأت، بلا أهداف.

وعقب الاستراحة، تمكن كوبنهاجن من فض عذرية الشباك بعدما عرف لوكاس ليراجير طريق المرمى البافاري بلمسة مميزة في الدقيقة 56، لكن النادي الألماني لملم أوراقه سريعاً ونجح في إدراك التعادل عن طريق جمال موسيالا من تسديدة رائعة في الدقيقة 67.

واستمر البايرن في ضغطه على عناصر الفريق الدنماركي، لينجح في استغلال ذلك بتسجيل الهدف الثاني، وهدف الانتصار عن طريق ماتيس تيل قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو سبع دقائق.

فوز يرفع به البايرن نقاطه للرقم 6 في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن جالاطا سراي التركي المتواجد في خانة الوصيف، بعدما انتصر الأخير على مانشستر يونايتد الإنجليزي في عقر داره وأجبره على البقاء في ذيل المجموعة بلا نقاط.