رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس محمود عباس، خلال افتتاحه المنتدى الوطني الثامن "الحياة الرقمية والإبداع"، أن شعبنا سيبقى صامدًا في أرضه وأرض أجداده.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: سيبقى شعبنا صامدًا في أرضه وأرض أجداده

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلّد سفير جمهورية الأوروغواي "نجمة الصداقة"

الاحتلال يمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق (ج)

الرئاسة تحذّر من استمرار الاستفزازات الإسرائيلية اليومية للقدس والمقدسات

إصابات في الضفة واقتحام الأقصى والحرم الإبراهيمي

الأعياد في إسرائيل.. قمع للمسلمين وبصق على الرهبان والكنائس

المعتقلون الإداريون يقررون الإضراب عن الطعام اليوم إسنادا للفسفوس

"بن غفير" يجدد مطالبه بتغيير الوضع القائم في الأقصى واستهداف الأسرى

الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي تدفعان لاستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين

تنصيب الدكتور حسين شنك رئيسا لجامعة خضوري بطولكرم

"الأيام":

المستوطنون يواصلون استباحة "الأقصى" و"الإبراهيمي"

الرئيس: نسعى على الدوام لبناء وتطوير مؤسسات دولتنا وتمكين المرأة والشباب

أبو ردينة: نحذر من استمرار الاستفزازات اليومية للقدس والمقدسات

إصابات بالاختناق خلال اقتحام برقة وإصابة طفل بكسر بالجمجمة في الخليل

"الإداريون" يضربون عن الطعام اليوم إسنادا للفسفوس

بن غفير يطالب حكومته بمناقشة تغيير الوضع القائم في "الأقصى"

القدس: إدانة واسعة لقيام متطرفين إسرائيليين بالبصق على مسيحيين

الشرطة الإسرائيلية تدفع لاستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين

6 قتلى في قصف إسرائيلي على مواقع في شرق سورية

واشنطن تقدم 47 مليون دولار لمستشفيات القدس

"القدس":

الرئيس في المنتدى الوطني الثامن: سيبقى شعبنا صامدا في أرضه وأرض أجداده

"15" برجا و"1324" وحدة جديدة لتوسيع مستوطنة "جيلو"

إصابات ومداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

الشرطة تنشر المئات من عناصرها باليوم الرابع لـ "العرش"

"أوتشا": إسرائيل تسببت بتهجير 13 أسرة فلسطينية من مسافر يطا

الاحتلال يمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة المناطق "ج"

أكثر من 2500 قتيل في البحر الأبيض المتوسط

مسيحيو القدس يشتكون من عربدة المستوطنين

"الإداريون" يقررون الإضراب عن الطعام اليوم