الاحتلال يمنع عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إلى المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إليه صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد المصدر بأن قوات الاحتلال دققت في هويات الموظفين ومنعت عددا منهم من الدخول إلى باحات المسجد للقيام بأعمالهم هناك، بالتزامن مع التدقيق في هويات المقدسيين القادمين للصلاة وعدم السماح لكثير منهم بالدخول، واحتجاز هويات من يسمح لهم بالدخول داخل المسجد، ومنعهم من التنقل إلا في مناطق محددة.

وتواجدت أعداد كبيرة من المستوطنين في البلدة القديمة قرب باب المجلس وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية.