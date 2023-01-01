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الاحتلال يمنع عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إلى المسجد الأقصى

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إليه صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد المصدر بأن قوات الاحتلال دققت في هويات الموظفين ومنعت عددا منهم من الدخول إلى باحات المسجد للقيام بأعمالهم هناك، بالتزامن مع التدقيق في هويات المقدسيين القادمين للصلاة وعدم السماح لكثير منهم بالدخول، واحتجاز هويات من يسمح لهم بالدخول داخل المسجد، ومنعهم من التنقل إلا في مناطق محددة.

وتواجدت أعداد كبيرة من المستوطنين في البلدة القديمة قرب باب المجلس وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية.

#الاحتلال #المسجد الاقصى

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