فتوح: تبرير بن غفير جريمة "البصق" على المسيحيين وقحة

رام الله / سما /

وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، محاولة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تبرير جريمة "بصق" المستوطنين على المسيحيين والكنائس في مدينة القدس بـ"الوقحة"، وتدل على مستوى الكره والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وأضاف فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الحكومة تتبنى الكراهية تجاه الأديان، وازدراء باقي المعتقدات، وتعبر عن عدم احترامها للمجتمع الدولي، ومشاعر الملايين من المسحيين في العالم.

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن لتهويد الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية في القدس، عبر التضييق على المصلين والاعتداء عليهم.