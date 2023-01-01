الأسرى يضربون عن الطعام اسنادًا للأسير الفسفوس

رام الله / سما /

يخوض الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إضرابًا عن الطعام ليوم واحد، دعمًا وإسنادًا للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام لليوم ال 63 على التوالي.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بادروا لهذه الخطوة، في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالب الفسفوس، بوقف اعتقاله إداريًا.

وأشار النادي، إلى أن أسرى سجن (عوفر) والبالغ عددهم 1280، ومن كافة الفصائل، سيخوضون الإضراب برفقة المعتقلين الإداريين

وقال بيان للجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، نشر أمس، إن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد خضر عدنان بأي حال من الأحوال.

وحذرت الحركة الأسيرة، الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، محملةً إياه المسؤولية الكاملة عن سلامته.

ولفتت إلى أن خطوة الإضراب، ستكون باكورة الخطوات الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير الفسفوس.