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الأسير بهاء شبراوي يدخل عامه الـ (23) في سجون الاحتلال

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، بأن الأسير المجاهد بهاء يوسف عبد القادر مصاروة "شبراوي" (43 عامًا)، من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى 22 عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه 23 في سجون الاحتلال.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 04/10/2001م؛ وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن 35 عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات عسكرية للسرايا ضد جنود الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير بهاء شبراوي ولد بتاريخ 23/07/1980م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حاليًا في سجن رامون.

#بهاء شبراوي

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