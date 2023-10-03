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لليوم الرابع .. اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الرابع .. اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام لإحياء ما يسمى "عيد العرش".

وشوهدت مجموعة من المستوطنين وهي تؤدي "السجود الملحمي" داخل باحات الأقصى، وترتدي زي الكهنة.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث أعاقت وصول المصلين للمسجد.

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