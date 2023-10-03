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امريكا تفرج عن 75 مليون دولار من تمويل "الأونروا" بعد احتجازها لسنوات

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امريكا تفرج عن 75 مليون دولار من تمويل "الأونروا" بعد احتجازها لسنوات



غزة/ سما /

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن صلاحياته التنفيذية التي يخولها له الدستور الأميركي لرفع الحجز عن 75 مليون دولار كانت قد حجزها عضو كونغرس أميركي كمساعدات لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تزويد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 75 مليون دولار كان قد خصصه الكونغرس كمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء قرار الخارجية الأميركية إثر حملة مكثفة استمرت ثلاثة اعوام في الولايات المتحدة لمطالبة اعضاء الكونغرس بالإفراج عن مخصصات كانت قد التزمت بها الادارة الأميركية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقاد عضو الكونجرس عن ولاية ويسكونسن أندريه كارسون، حملة لجمع تواقيع اعضاء الكونغرس على رسالة موجهة إلى عضوي كونغرس جيم ريش، عن ولاية أيداهو، وتشيب روي عن ولاية تكساس، تطالبهما برفع حظر وضعاه لمنع تسليم مبلغ 75 مليون دولار هي جزء من تبرعات خصصتها الادارة الأميركية لتمويل برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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