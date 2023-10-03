يوسف الجعبري: سنتوجه بشكوى للنائب العام ضد رئيس بلدية الخليل

رام الله / سما /

قال المهندس يوسف الجعبري عضو مجلس بلدية الخليل، إن عدداً من اعضاء المجلس البلدي، قرروا التوجه بشكوى للنائب العام ضد رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة، بعد تسريب تسجيلات لأحد أفراد عائلته من الدرجة الثانية، تشير الى نيته تسريب محاضر جلسات المجلس البلدي، وآليات عمليات التصويت داخل المجلس على المواضيع المطروحه للتصويت.

وأضاف الجعبري:" هذا ادى الى تشكيل خطر على حياة بعض اعضاء المجلس خلال الايام الاخيرة، ويشكل خطر على السلم الاهلي وخلق نزاعات عائلية".

واستطرد في حديثه:" نطالب وزير الحكم المحلي بضرورة التدخل بشكلٍ عاجل ووضع اليد على كل الوثائق المتعلقة بالبلدية وحماية أملاكها من عبث العابثين والمفسدين، مناشدين جهات الاختصاص وكل الحريصين والغيورين على مصلحة مدينة الخليل وعلى وثائق البلدية بمناصرة الحق والوقوف بوجه كل العابثين بمصالح المدينة والمواطنين".