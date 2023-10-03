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سابقة تاريخية.. عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي من منصبه

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة تاريخية.. عزل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي من منصبه



واشنطن/سما/

صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفن مكارثي من منصبهمجلس النواب يفشل في منع جهود الإطاحة بالرئيس الحالي مكارثي ويتجه لجولة تصويت جديدة
وصوت 216 عضو في مجلس النواب لصالح عزل مكارثي، فيما صوت 210 أعضااء ضد المقترح.

وفور انتهاء التصويت وصدور النتائج، أعلن مجلس النواب شغور منصب رئيس المجلس، كما تم إعلان الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأمريكي.

ومن جانبه، قال النائب الجمهوري مات غايتس الذي ترأس مهمة الإطاحة بمكارثي عقب إعلان النتائج: "انتهك مكارثي الاتفاقات التي عقدها معنا في يناير الماضي، وتسبب في شلل مجلس النواب ولم ينظر في مشاريع قوانين المخصصات المالية".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، فشل مجلس النواب الأمريكي في تصويت على منع جهود النائب مات غايتس للإطاحة برئيس المجلس كيفن مكارثي، يستعد المجلس لبدء التصويت على طلب النائب الجمهوري بإقالة مكارثي.

وأشار النائب الجمهوري غايتس، إلى أن القيادة في عهد مكارثي كانت فوضوية، وأضاف غايتس، أن الشيء الوحيد المشترك بين البيت الأبيض والديمقراطيين في مجلس النواب وتجمع المحافظين الجمهوريين هو أنهم لا يستطيعون الاعتماد على مكارثي.

وأمس الاثنين، قدم عضو الكونغرس الجمهوري مات غايتس مذكرة لتنحية مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، حيث طرح غايتس في قاعة مجلس النواب مذكرة نشرها الموقع الإلكتروني للمجلس "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب".

وفي وقت سابق، قال غايتس عقب جلسة للمجلس إنه سيتقدم بطلب عزل مكارثي هذا الأسبوع، متعهدا بتنفيذ تهديداته التي كررها على مدى الأسابيع الماضية، على خلفية عمل الأخير مع الديمقراطيين من أجل تجنب إغلاق الحكومة.

وهذه المناورة الإجرائية التي نادرا ما تم اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتحدة تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس السبت الماضي، ميزانية مؤقتة للإدارة الديمقراطية لمدة 45 يوما لتجنب إغلاقها رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.

#مجلس النواب الأمريكي

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