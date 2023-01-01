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إصابة طفل برصاصة معدنية تسببت له بكسر بالجمجمة في الخليل

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل برصاصة معدنية تسببت له بكسر بالجمجمة في الخليل



الخليل/سما/

 أصيب طفل برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط برأسه، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل.

وقال مدير عام مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي، إن الطفل يزن نادي أبو قويدر (13 عاما) وصل المستشفى مصابا برصاصة معدنية في رأسه أدت إلى كسر في الجمجمة ونزيف بالدماغ، أدخل إثرها لغرفة العمليات، واصفا حالته بالمستقرة.

وذكرت مصادر أمنية، أن المواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

#الخليل

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