  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت



رام الله/سما/

 أكّد نادي الأسير أن المحكمة العليا للاحتلال رفضت طلب الإفراج عن المعتقل الإداري خالد النوابيت (45 عامًا) من بلدة برقة بمحافظة رام الله والبيرة، رغم وضعه الصحي الصعب، حيث يعاني من مشاكل حادة في القلب منذ ما قبل اعتقاله، وتفاقم وضعه الصحيّ جراء استمرار اعتقاله الإداري.

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ المعتقل النوابيت واحد من بين مئات الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، فمنذ اعتقاله منذ نحو عام تعسفيا ودون "تهمة" ماطلت إدارة سجون الاحتلال في إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة له.

وبين أنّ أجهزة الاحتلال وإمعانًا في جريمتها، أصدرت أمر اعتقال إداريّ ثانٍ بحقّ النوابيت في شهر أيار الماضي، مدته 6 أشهر، ومن المفترض أن ينتهي في تشرين الثاني المقبل، وإلى جانب ذلك مارست محاكم الاحتلال دورها في ترسيخ جريمة اعتقاله الإداري عبر ترجمة قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).

يُشار إلى أنّ النوابيت اعتقل في شهر تشرين الثاني 2022، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، رغم وضعه الصحيّ الصعب وحاجته الماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح كانت مقررة له قبل الاعتقال.

ورغم المطالبات العديدة منذ اعتقاله، بتوفير العلاج له، والأهم إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال تُصر على جريمتها المتمثلة باستمرار اعتقاله بذريعة وجود "ملف سرّي"، وكذلك الاستمرار في إهماله طبيا.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة المعتقل الإداريّ النوابيت، وطالب مجددا بضرورة إنهاء اعتقاله التّعسفيّ، ليتمكن من متابعة علاجه قبل فوات الأوان.

يُذكر أنّ النوابيت أسير سابق، أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".

ـــ

#خالد النوابيت

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يرتفع مقابل الشيكل ويحطم الأرقام القياسية مقابل سلة العملات

"أنا كنت مدير الاستخبارات".. السيسي يوجه رسالة هامة وخطيرة

أين كان الملك حسين حينما علم باندلاع شرارة حرب 1973؟ ولماذا لم ينخرط فيها؟

شاهد: نشوب حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

إعلام عبري: حادثة غير عادية في مستوطنة "جان نير" شمال جنين

البصق على مسيحيي القدس: تصريح لقاتل الشهيد معطان يثير جدلاًُ والمسيحيون يشتكون "الإضطهاد"

الأخبار الرئيسية

قناة إسرائيلية: بلينكن يزور السعودية والمغرب بعد رحلته لفلسطين لدفع عملية التطبيع

كتيبة جنين تعلن مسؤوليتها عن عمليتي إطلاق نار اليوم ضد أهداف إسرائيلية

22588566-1179-4c31-a390-f9a0decf132b

داخلية غزة تعلن إلقاء القبض على سجين هارب من سيارة ترحيلات

نتنياهو وغالانت يردان على إدانة إيران للتطبيع مع السعودية

photo_2023-10-03_15-56-22

شاهد: نشوب حريق في أحد المطاعم غرب مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية