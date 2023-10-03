الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس ياسر بدرساوي

أفرجت سلطات الاحتلال الثلاثاء 3/10/2023 عن القيادي في حركة حماس الأسير " ياسر إبراهيم بدرساوي" (57 عاما) من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اعتقال إداري استمر 16 شهرا.

و قال مكتب إعلام الأسرى:" إن سلطات الاحتلال تستهدف الأسير "بدرساوي" بالاعتقال الإداري بشكل مستمر ومتعمد، بحيث لا يكاد يتحرر بعد عدة شهور أو سنوات من الاعتقال الإداري حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى، وكان آخر اعتقال له بتاريخ 6/6/2022 بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته ولم يمض على إطلاق سراحه من سجون الاحتلال سوى 4 شهور فقط عقب قضائه 8 أشهر في الاعتقال الإداري.

وأضاف إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال وبعد مرور أسبوع على اعتقاله تم تحويله الى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وقبل أن تنتهي بيوم جددت له الإداري لمدة ستة أشهر جديدة للمرة الثانية، وكان من المقرر الإفراج عنه بعد التجديد الثاني الا ان الاحتلال استبق الإفراج عنه بتجديد الإداري له لمرة ثالثة بتوصية من المخابرات لمدة 4 شهور ، واليوم أفرج عنه بعد 16 شهراً.

وبيَّن أن البدرساوي يعتبر أحد قيادات حركة حماس في نابلس، وكان مرشح الحركة في الانتخابات التشريعية الملغاة كما أنه مدير مركز حق العودة في نابلس، والمغلق بأوامر من الاحتلال منذ 10 سنوات، ويعدّ ناشطاً بارزاً في قضايا اللاجئين، وقد أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 14 عاماً، 10 منها في الاعتقال الإداري، وقد توفيّ والديْه أثناء فترات اعتقاله السابقة.

كما أنه عانى خلال فترة اعتقاله من مشاكل صحية متعددة نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.