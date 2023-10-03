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قناة إسرائيلية: بلينكن يزور السعودية والمغرب بعد رحلته لفلسطين لدفع عملية التطبيع

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية: بلينكن يزور السعودية والمغرب بعد رحلته لفلسطين لدفع عملية التطبيع



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "I24" الإسرائيلية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى "إسرائيل" وفلسطين، وقد أضاف السعودية والمغرب إلى خط سير جولته بالشرق الأوسط.


وذكرت "I24" أن زيارة بلينكن ستتم في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، وستكون جزءا من جهود واشنطن لدفع عملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

يذكر أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تكون فيها رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، منذ أن سافر الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا الطريق في يوليو 2202 عندما قام بزيارته.

هذا وزار وزراء إسرائيليون السعودية، حيث قام وزير السياحة الإسرائيلي بأول زيارة علنية الأسبوع الماضي، وقام وزير الاتصالات بأول زيارة رسمية أمس الاثنين.

وقبل ذلك، كان هناك هبوط اضطراري لرحلة على متنها ركاب إسرائيليون مما أدى إلى رحلة مباشرة من السعودية إلى إسرائيل.

وكان  وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس قد وصل الثلاثاء الماضي إلى السعودية على رأس وفد بلاده إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وكانت هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير إسرائيلي إلى السعودية.

وسبق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان قال في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

بدوره، قال نتنياهو إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو سيتم تأجيله لعدة سنوات.

#السعودية

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