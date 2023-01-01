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تفاصيل لقاء المالكي مع مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء المالكي مع مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان



رام الله/سما/

 التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة اجيث سانغهاي.

وعبر المالكي عن سعادته من تمكن سانغهاي من دخول فلسطين بعد أن كان الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عن منح التأشيرة لطاقم مكتب حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الخطوة توضح موقف إسرائيل من وجود أعضاء من الأمم المتحدة في فلسطين، ومحاولة منها لعرقلة عملهم.

وثمن المالكي جهود مكتب حقوق الإنسان المتواصلة في توثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، معبرا عن تطلعاته في استمرار وزارة الخارجية والمغتربين بتقديم الدعم والتعاون والمساعدة للمكتب، لتسهيل وإتمام مهامه.

كما أعرب عن احترام دولة فلسطين لحقوق الإنسان، وسعيها الدائم لنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الأساسية في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، شكر سانغهاي الوزير المالكي، وأكد استمرار مكتبه بمتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة ورصد الانتهاكات الجسيمة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التقارير للأمم المتحدة والجهات المعنية حول الوضع الراهن.

وهنأ سانغهاي الوزير المالكي على نشر بعض المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية بعد التوقيع عليها وإقرارها حسب الأصول المعمول بها.

وحضر الاجتماع، مساعد الوزير للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله، وسكرتير ثالث ميرال حمودة، وسكرتير ثالث عبير عبد الحق، ومن مكتب الوزير ملحق دبلوماسي دانه جبارين، ومن وحدة الإعلام ملحق دبلوماسي نور نصر الله.

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#رياض المالكي

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