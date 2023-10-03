كتيبة جنين تعلن مسؤوليتها عن عمليتي إطلاق نار اليوم ضد أهداف إسرائيلية

جنين/سما/

أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين، مساء الثلاثاء، مسؤوليتها عن عمليتي إطلاق نار قامت بها اليوم ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت الكتيبة في بيان مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه وتمكينه لجند الكتيبة الميامين تعلن سرايا القدس كتيبة جنين مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف مغتصبة جانير الساعة 04:15 عصر اليوم الثلاثاء 03/10/2023م، من مسافة قريبة وبشكل مباشر بصليات مكثفة من الرصاص،أكد مجاهدونا خلالها تحقيق إصابات مباشرة وعادوا الى قواعدهم بسلام.

وأضافت: "كما تحركت إحدى مجموعاتنا المقاتلة في عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى"عش الدبابير" الساعة 02:30 ظهر اليوم الثلاثاء 03/10/2023م استهدفت مغتصبة حينانيت بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر وعاد المجاهدون الى قواعدهم بسلام.

واعتبرت أن هذه العمليات البطولية كردٍ سريع وأولي على عدوان الاحتلال على أهلنا في الخليل واعتدائه الوحشي على الأخت رغيد الأطرش ، ورداً على تدنيس مقدساتنا،والاعتداء على المرابطات والمرابطين في المسجد الأقصى.

ووجهت الكتيبة رسالة للاحتلال قائلة:"رسالتنا الى الصهاينة الغاصبين في مستوطنات غلاف جنين فإنكم ولله على موعد مع الدم والقتل والتشريد والدمار ، وأن كتيبة جنين ستكون رعبكم وموتكم وذلكم وهوانكم في كل وقت وحين وفي كل مكان وفي قلب بيوتكم ومنازلكم وفي كافة اماكن تواجدكم على أرضنا ونعدكم أننا سنخرجكم منها بإذن الله أذلة مدحورين مهزومين .



وتابعت: " كتيبة جنين إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العمليات البطولية التي تأتي في شهر تشرين المقاومة والجهاد تكما ونعد هذا الاحتلال المجرم بالمزيد من الموت والرعب والدمار ، وسيبقى مجاهدونا الأبطال في كافة أماكن تواجدهم يجرعون هذا المحتل الويلات وأصناف العذاب حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون."