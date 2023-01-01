إعلام عبري: حادثة غير عادية في مستوطنة "جان نير" شمال جنين

جنين/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، عصر اليوم، أن حادثة غير عادية وقعت في مستوطنة "جان نير" شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، "سُمع أصوات إطلاق نار في المستوطنة، والجيش الإسرائيلي يجري عمليات تمشيط في الأماكن المجاورة."

في المقابل ذكرت القناة الـ14 العبرية، أنه تم سماع إطلاق نار من سلاح آلي في مستوطنة جان نير شمال جنين، ولا معلومات عن إصابات.

وأشارت إلى أن القوات تقوم بالتمشيط بحثا عن المنفذين.

ولاحقا قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: خلال الدقائق الأخيرة سُمع أصوات إطلاق نار في مستوطنة جان نير، وقامت قوات الجيش بتمشيط المستوطنة ولم يتم العثور على أي إصابات.

وأضاف"" كما يقوم الجيش بعمليات تمشيط داخل الأراضي الفلسطينية القريبة.