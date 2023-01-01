الحركة الأسيرة تعلن بدء خطوات نضالية مساندة للأسير كايد الفسفوس

رام الله/سما/

قرر المعتقلون الإداريون وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، الإضراب عن الطعام يوم غد وليوم واحد، إسنادًا لرفيقهم الأسير البطل كايد الفسفوس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري لليوم الـ(62) يومًا، والذي يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في (عيادة سجن الرملة).



وفي بيان صدر اليوم عن اللجنة الوطنية للحركة الأسيرة، قالت فيه، "أنّه وبعد تجربتنا المريرة في قضية اغتيال الشيخ خضر عدنان، وعملية إعدامه الجبانة، فإن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال.



كما وحذرت اللجنة من إقدام الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، كما وأكّدت على أنّ خطواتهم الإسنادية له ستستمر، حتّى تحقيق مطلبه، وذلك في ظل تعنت محاكم الاحتلال، ومخابراته في الاستجابة لمطلبه.



من الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتّى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، أكثر من 1300، بينهم ما يزيد عن 20 طفلًا، وأربع أسيرات.