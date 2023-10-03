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الاحتلال يعتقل 9 أطفال في الخليل

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 9 أطفال في الخليل



الخليل/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 9 أطفال من عائلات: التميمي، ومتعب، وشاهين، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاما، أثناء عودتهم من مدارسهم الى منازلهم في حي تل الرميدة، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها، ونصبت حواجز عسكرية، بمنطقتي جبل الرحمه وتل الرميدة وشارع الشهداء وحي السهلة وفي محيط الحرم الابراهيمي الشريف والبلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرة استفزازية للمستوطنين احتفالا بالأعياد اليهودية.

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#الخليل

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