المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية كوريا الجديد لدى فلسطين

رام الله/سما/

- تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد ممثل جمهورية كوريا الجديد لدى دولة فلسطين كيو سوك جون .

ورحب المالكي خلال مراسم التسليم التي عقدت في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، بممثل كوريا الجديد، وهنأه لمناسبة اليوم الوطني لتأسيس الجمهورية، الذي يصادف اليوم، مشيدا بالعلاقات الفلسطينية الكورية وبالدعم الذي تقدمه كوريا للمؤسسات الفلسطينية من خلال البرامج والمشاريع وعبر الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

وثمّن المالكي دعم كوريا المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مؤكدا ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها التعاون التجاري والاقتصادي، معربا في الوقت ذاته عن أهمية تعزيز التعاون بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" ونظيرتها الكورية "كويكا".

ودعا الحكومة الكورية بضرورة الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، واستمرارها في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني، مشدداً على تطلعنا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين عند تولي جمهورية كوريا لمقعدها غير الدائم في مجلس الامن العام المقبل.

وفي السياق، وجّه المالكي دعوة لنظيره الكوري لزيارة دولة فلسطين في الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لما فيه من مصالح متبادلة.

وتمنى المالكي للسفير الكوري النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدا استعداد وجاهزية وزارة الخارجية وقطاعاتها المختلفة للتنسيق وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامه في دولة فلسطين.

من جانبه، أكد كيو سوك جون استمرار بلاده بتقديم الدعم لفلسطين، والتزامها بحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بالقوانين والقرارات الدولية، مشيرا الى انه سيبذل المزيد من الجهود خلال فترة توليه لمنصبه لتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات المختلفة.