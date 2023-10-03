حسين شنك رئيساً لجامعة خضوري بطولكرم

طولكرم/سما/

- أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بتنسيب من مجلس الوزراء، مرسوماً رئاسياً يقضي بتنصيب الأستاذ الدكتور حسين شنك رئيساً لجامعة فلسطين التقنية - خضوري، ليكون الرئيس الرابع للجامعة بعد أن تم اعتمادها جامعة حكومية تقنية عام 2007، وتأسست كمدرسة ومعهد زراعي عام 1930.

ويحمل شنك، درجة الأستاذية في الفيزياء، وقام مؤخراً بأعمال رئاسة الجامعة، وقد تدرج في عمله الأكاديمي والإداري في مسيرته العلمية والعملية في الجامعة، عبر توليه وتكليفه بالعديد من المناصب والمسؤوليات الأكاديمية والإدارية ومنها: منصب النائب الأكاديمي، وتأسيس عمادة كلية الدراسات العليا، وعميد كلية الدراسات العليا وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة كلية العلوم والآداب، بالإضافة إلى عمله أستاذاً زائراً وباحثاً لأبحاث ما بعد الدكتوراة (Post-Doc) ومديراً لعدد من المشاريع لأكثر من 6 سنوات في العديد من الجامعات الألمانية.

وتولى شنك (53 عاما)، من بلدة تعنك شمال غرب جنين، الحاصل على العديد من الجوائز البحثية، رئاسة وتنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية من بينها: مؤتمر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومؤتمر الفيزياء الدولي، والمؤتمر الأول لأبحاث طلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى نشره لأكثر من 45 بحثاً في مجلات علمية عالمية مرموقة محكّمة وذات معامل تأثير، علاوة على مشاركته في تحكيم والإشراف على العديد من المجلات العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة.

وشكر شنك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ورئيس مجلس أمناء الجامعة مالك ملحم، على الثقة التي منحوه إياها، معرباً عن أمله في أن يمضي قدماً في تحقيق رؤية القيادة السياسية في النهوض بالجامعة، والوصول بها نحو العالمية، والمساهمة بفاعلية في بناء منظومة تعليم وطنية تسهم في تحسين واقع التعليم العالي في فلسطين، بما يتماشى مع متطلبات عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي.