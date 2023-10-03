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فيديو: جنود إسرائيليون ينكلون بسيدة فلسطينية في الخليل

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: جنود إسرائيليون ينكلون بسيدة فلسطينية في الخليل



الخليل/سما/

تعرضت سيدة فلسطينية للاعتداء من قبل عدد من الجنود الإسرائيليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وفق فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتظهر غدير الأطرش (30 عاما) في الفيديو وهي تتعرض الإثنين للدفع من قبل مجندة إسرائيلية، يتبعها تعرضها للركل والضرب من قبل مجموعة جنود إسرائيليين.


وقالت الأطرش، الثلاثاء: “كنت رفقة زوجة شقيقي وبالصدفة مررنا في موقع اندلعت فيه مواجهات بين عشرات المواطنين والجنود الإسرائيليين، وعند مروري بالقرب من الجيش تعرضت للدفع من قبل مجندة”.


وأضافت: “دافعت عن نفسي ولم أسمح للمجندة بضربي مرة أخرى، الأمر الذي أدى لتدخل عدد من الجنود الذين ركلوني وأوقعوني أرضا وانهالوا علي بالضرب”.


وأشارت الأطرش إلى أنها “أصيبت بكدمات في مختلف أنحاء جسدها”، وعبرت عن “صدمتها جراء الحادثة” مشيرة إلى أنها “لم تستوعب ما جرى”.


وحتى الساعة 10:25 (ت.غ) الثلاثاء، لم يصدر تعليق من جيش الاحتلال على الحادثة.


والأطرش أسيرة سابقة، وسبق أن أمضت مدة 3 سنوات في السجون الإسرائيلية.


والإثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة الخليل لتأمين عملية اقتحام المستوطنين لموقع أثري احتفالا بعيد "العرش" الإسرائيلي.


وبدأ عيد العرش (آخر الأعياد اليهودية الثلاثة، الفصح، الأسابيع، العرش) في 29 سبتمبر/ أيلول المنصرم ويستمر حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

 

 

#الخليل

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