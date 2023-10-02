الولايات المتحدة تقدم 47 مليون دولار لمستشفيات شرقي القدس

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، صباح الثلاثاء، أنها قدمت مبلغًا إضافيًا بقيمة 47 مليون دولار لشبكة مستشفيات شرقي القدس المحتلة.

وبينت الوكالة الأميركية، أن هذه الدفعة تأتي بالإضافة لدفعة سابقة بلغت 14.5 مليون دولار في يوليو 2022، وكلها جزء من التزام الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قدمه خلال زيارته للمنطقة العام الماضي، بتقديم 100 مليون دولار للمستشفيات.

وقالت الوكالة، إن هذا التمويل سيضمن استمرار الوصول إلى الرعاية الحرجة من خلال توفير 25.5 مليون دولار لتخفيف عبء الديون بشكل مباشر، و21.5 مليون دولار أخرى لتعزيز الاستدامة طويلة المدى للمستشفيات الأعضاء من خلال إعادة تأهيل وتجديد مرافق الرعاية الصحية، والاستثمارات الرأسمالية، وشراء المعدات، وبناء القدرات، والدعم الفني.

وأضاف البيان: إن هذا الدعم للمستشفيات يهدف لتنويع مصادر الدخل وتحسين تقديم الخدمات للمرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ومن خلال هذه المساعدة، تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خدمات الرعاية الصحية المتقدمة المستمرة وغير المنقطعة للفلسطينيين والتي لا تتوفر من خلال مؤسسات أخرى.

وتابع: تشمل هذه الخدمات خدمات طبية متخصصة للغاية، مثل جراحة القلب للأطفال، وأمراض الكلى، وطب العيون، وجراحة الأعصاب، وعلاج السرطان.

وأشار البيان غلى أن هذه المساعدة تأتي في إطار الدعم التاريخي الذي قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لشبكات مستشفيات شرقي القدس، والتي بلغت أكثر من 156.5 مليون دولار منذ عام 2014.