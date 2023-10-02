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القرار النهائي صدر ماذا قرر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
القرار النهائي صدر ماذا قرر القضاء بشأن إطلاق زوج نانسي عجرم النار على الشاب محمد الموسى؟



وكالات / سما /

أكدت مصادر محكمة التميير أن رئيسة محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية سهير الحركة، ردّت قرار النقض المُقدّم من عائلة الشاب السوري محمد موسى الذي كان قد دخل خلسة بهدف السرقة الى منزل زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم وفارق الحياة بعد اطلاق النار عليه من قِبل الاخير.

وكانت المحكمة الاتهامية قد أصدرت قرارا في شهر شباط الماضي بإعفاء المُدعى عليه فادي الهاشم من جميع التُّهم الموجهة اليه، مما دفع الجهة المُدعية الى نقض الحكم.

يُعتبر رد طلب النقض القرار النهائي في القضية وبالتالي براءة فادي الهاشم من جميع التُّهم الموجهة اليه.

#زوج نانسي عجرم #نانسي عجرم #محمد الموسى

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