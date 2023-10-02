حلم المحافظة على شبابك قابل للتحقيق

وكالات / سما /

"شكلك يبدو أصغر من عمرك"، عبارة يطرب لها كل من يسمعها، ولكن كيف يمكن جعل مظهرك يبدو أصغر من عمرك؟

يجيب أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس المصرية، الدكتور محمد الحوفي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، بـ"نعم"، يمكن أن يظهر الإنسان أصغر من عمره الحقيقي، وبحيوية ونشاط كبيرين، إن اتّبع نظاما صحيا وقائيا في الحياة، من حيث الغذاء والرياضة والحالة النفسية.

"السر" في التغذية الصحيحة

يربط الحوفي بين أهمية الغذاء الصحي الوقائي والمظهر الشاب الحيوي للجسم على أساس:

• النظام الغذائي الصحي يقي من الأمراض عن طريق تقليل الالتهابات وتلف الخلايا، لأنه يزيد من قوة الدفاع الذاتي للجسم (المناعة)، وبالتالي تسريع الشفاء الذاتي بالتصدي للفيروسات والبكتيريا.

• يحمي هذا النظام أيضا الحمض النووي للإنسان، والذي يتعرض بمرور الزمن للتلف في حال تلوث الأكل والماء والهواء.

• الغذاء الصحي يصلح ويجدد الخلايا الجذعية التالفة والمتقدمة في العمر.

كيف نختار هذا الغذاء الصحي؟

يعرض أستاذ علوم الأغذية أمثلة عن الغذاء اللازم لتحقيق كل نقطة مما سبق:

• تنشيط المناعة يكون بتناول أغذية مثل زيت الزيتون والبروكلي والفلفل الحار والزنك الموجود باللحوم والأسماك.

• إصلاح وتجديد الخلايا الجذعية بتناول الأسماك وزيت السمك والشوكولا الداكنة والمانغو وزيت الزيتون.

• تحفيز الحمض النووي على إصلاح نفسه، بتناول السبانخ والجزر والبرتقال والتوت والبروكلي والفلفل الأحمر والعدس والبيض والسردين وبذور الكتان.

• كل ما سبق يلزمه جهاز هضمي سليم، ليكون قادرا على استخلاص العناصر المفيدة من الطعام. ولتحسين عمل الجهاز الهضمي فمن الضروري حماية البكتيريا النافعة فيه، وذلك بتناول الزبادي واللبن الرائب والكيوي والفاصولياء الغنية بالألياف وجميع الأطعمة المخمرة، مع الابتعاد عن السكريات المكررة والأطعمة المصنعة التي بها مواد حافظة.

ضرورات لا يمكن التخلي عنها

الطعام السليم وحده لا يكفي، فلكي يقي الإنسان نفسه شر التّخمة والسمنة، وليحتفظ بمظهر رشيق حيوي شاب، تلزمه أمور أخرى ضرورية أيضا، وهي حسب الحوفي:

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• التخلص من التوتر.

• أخذ قسط كافٍ من النوم لا يقل يوميا عن 6 ساعات متواصلة.