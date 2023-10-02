مايكروسوفت لن تسمح لك بإزالة هذا التطبيق

وكالات / سما /

أكدت شركة مايكروسوفت أن تطبيق النسخ الاحتياطي السحابي الجديد Windows Backup يعد من المكونات الجديدة للنظام. وقالت إنه مصمم للمستهلكين ويتطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت أو OneDrive.

وسلطت "مايكروسوفت" الضوء على التطبيق في مستند أوضحت فيه بعض المزايا الرئيسية لتطبيق النسخ الاحتياطي السحابي الجديد.

وبيّنت أن باستطاعته إنشاء نسخة احتياطية لمجموعة من الملفات والمجلدات وبيانات الدخول والإعدادات والتطبيقات، حيث يعمل التطبيق في الوقت الحالي بشكل أساسي عبر الأجهزة الاستهلاكية.

وقالت: "يمكن لهذا التطبيق إنشاء نسخة احتياطية كاملة للنظام من الملفات والمستندات والصور والتطبيقات والإعدادات المهمة لمساعدتك في العودة إلى تجربتك القديمة عبر حاسوبك الجديد أو إجراء عمليات التثبيت الجديدة".

ويعد Windows Backup مفيدًا لبعض مستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11، مع أن العديد من الأشخاص غير راضين عنه لأنه يثبت في بيئات لا يعمل فيها.

ويرى بعض المستخدمين أن تطبيق النسخ الاحتياطي "زائد عن الحاجة، ويمثل أحدث جهود مايكروسوفت لتعزيز التخزين السحابي عبر OneDrive".

وتروج الشركة للبرنامج باعتباره تطبيقًا للمستهلك، مع أنه يثبت أيضًا عبر الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل Windows 10 LTSC وWindows 11 Enterprise.

ويعمل تطبيق النسخ الاحتياطي المدعوم من OneDrive عبر إصدار LTSC أو Enterprise من ويندوز، مع أن الشركات أو المؤسسات تواجه رسالة تفيد بأن "هذه الميزة غير مدعومة من قبل مؤسستك" عند محاولة تشغيله عبر الأنظمة التي تستخدم حسابات Azure Active Directory أو Azure Directly.

ويحدث ذلك لأن التطبيق يعمل عبر الأجهزة التي تستخدم حسابات مايكروسوفت الشخصية فقط، مثل العناوين التي تنتهي بـ outlook.com أو live.com

وأوضحت مايكروسوفت أن Windows Backup غير مدعوم لمستخدمي Azure Active Directory أو Active Directory أو إذا حظرت سياسة المجموعة حساب مايكروسوفت الشخصي.

وشددت على أنها لن تزيل التطبيق عبر الأنظمة غير المدعومة لأنه أصبح الآن من المكونات الجديدة للنظام.

وانضم Windows Backup إلى قائمة التطبيقات المحددة التي لا يمكن إزالتها من الجهاز، مثل الإعدادات والمتجر، لأنه يأتي مع حزمة تجربة ويندوز، التي تشغل مزايا، مثل اختصار لوحة المفاتيح ولوحة الرموز التعبيرية.

وتعد حزمة تجربة ويندوز من مكونات النظام التي تجعل إزالة تطبيق Windows Backup أمرًا مستحيلًا.

ووافقت الشركة على إخفاء التطبيق في قائمة ابدأ وأماكن أخرى عبر أنظمة المؤسسات أو أجهزة LTSC، دون أن تزيله لأنه أصبح الآن من مكونات النظام.

وألمحت الشركة إلى أن تحديث ويندوز القادم مصمم لإخفاء التطبيق عند اكتشاف أن النظام يستخدم حسابات Azure Active Directory أو Active Directory، وتحديدًا أولئك الذين يستخدمون إصدارات Pro أو Education أو Enterprise من ويندوز 10 وويندوز 11.