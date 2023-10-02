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واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية نهاية الشهر

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية نهاية الشهر



وكالات / سما /

حذرت شركة واتساب مستخدمي التطبيق من أن خدمة الدردشة ستتوقف عن العمل على بعض أجهزة أندرويد الشهر الجارى، حيث أعلنت شركة واتساب أنها ستتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية خلال أقل من شهر، وستجعل الخطوة الأخيرة المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل اعتبارًا من 24 أكتوبر.

ويؤثر هذا على بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لذلك لا داعي للقلق على مالكي iPhone، حيث يخطط تطبيق WhatsApp لإيقاف الدعم للهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 4.1 - المعروف أيضًا باسم أندرويد Jelly Bean.

وبعد 24 أكتوبر، ستحتاج إلى إصدار أندرويد 5.0 على الأقل، وستؤثر هذه الخطوة على عدد من المستخدمين الذين لديهم هواتف ذكية قديمة، ومن المحتمل أن يشمل ذلك نماذج قديمة من أمثال Samsung وSony وHTC وLG.

وقال واتساب على موقعه على الإنترنت: "اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتم دعم الإصدار 5.0 والأحدث من نظام التشغيل أندرويد فقط"، و"يجب أن يكون هاتفك قادرًا على استقبال الرسائل القصيرة أو المكالمات أثناء عملية التحقق، "نحن لا ندعم إعداد حسابات جديدة على أجهزة WiFi فقط."

كيف يمكنني التحقق من إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفي؟

- لمعرفة إصدار أندرويد الذي يستخدمه هاتفك، ابدأ بالانتقال إلى الإعدادات.

- اذهب إلى الأسفل وابحث عن حول الهاتف.

- يجب أن تجد رقم إصدار أندرويد الخاص بك هنا.

- أي شيء 5.0 أو أعلى على ما يرام.

من المهم ملاحظة أن أندرويد 4.1 - المعروف أيضًا باسم أندرويد Jelly Bean - تم إصداره منذ ما يقرب من عشر سنوات، وقد أسقطت Google بالفعل دعمها لنظام التشغيل، مما يعني أن استخدامه محفوف بالمخاطر، ولم تعد البرامج غير المدعومة تتلقى تحديثات مهمة لأي أخطاء أمنية تظهر، والتي قد يستغلها المتسللون.

#واتساب #الهواتف #أندرويد

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