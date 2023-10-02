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آبل تصدر تحديثًا لنظام تشغيل آيفون 15 الجديد

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تصدر تحديثًا لنظام تشغيل آيفون 15 الجديد



وكالات / سما /

أعلنت مجموعة "آبل" أمس الإثنين أنها ستنشر تحديثًا لنظام التشغيل لمنع "السخونة المفرطة" التي سُجّلت في بعض أجهزة هاتفها الذكي الجديد "آي فون 15". وأوضح ناطق باسم المجموعة أنها تمكنت من "تحديد بعض العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة ’جهاز آيفون أكثر مما يُفترض’، بعدما أبلغ عدد من المُختَبِرين عن مشكلات من هذا النوع في بعض الهواتف من الطراز الجديد.

وشرحت "آبل" أن من الطبيعي أن "يبدو" الهاتف الذكي أكثر سخونة خلال مرحلة إعداد الجهاز (configuration) في الأيام الأولى لاستخدامه. وأضافت الشركة أنها اكتشفت أيضًا خطأً في برنامج التشغيل "آي أو إس 17" لدى بعض المستخدمين "وسيُصَحَح في تحديث البرنامج".

وأشارت "آبل" ايضاً إلى عامل آخر هو "التحديثات الأخيرة لتطبيقات أطراف أخرى والتي تتسبب في زيادة الحمل على النظام". وأكدت أنها تعمل مع مصممي التطبيقات هؤلاء "على تصحيحات يتم نشرها".

وأفادت مقالات لمؤثرين ومختبرين متخصصين بأن "إنستغرام" و"أوبر" وبعض ألعاب الفيديو على غرار "أسفالت 9" (سباق سيارات) تساهم في رفع درجة حرارة الجهاز.

ورأى بعض المراقبين أن المشكلة تكمن في هيكل جهاز "آيفون 15 برو ماكس" المصنوع من التيتانيوم، لكنّ "آبل" أكدت أن هذه المادة مع الألومنيوم وتصميم جديد، تتيح، على العكس، تبديد الحرارة بشكل أفضل.

وكشف مسؤولو "آبل" النقاب في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت عن مجموعة هواتف "آيفون" جديدة. وسيباع الطراز الأساسي "آيفون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار.

أما الطراز الاحترافي، وهو "آي فون 15 برو ماكس" فيبلغ سعره 1200 دولار على الأقل.

#آيفون 15 #ابل

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