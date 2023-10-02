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الشجاعية يضرب الهلال بثلاثية ويستعيد صدارة جدول الترتيب

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشجاعية يضرب الهلال بثلاثية ويستعيد صدارة جدول الترتيب



غزة / سما /

فاز فريق اتحاد الشجاعية على نظيره هلال غزة بثلاثية لهدف مساء الاثنين في ملعب اليرموك بمدينة غزة، في اختتام مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بقطاع غزة.

وأحرز أهداف الشجاعية عمر العرعير، وغسان أبو عودة "هدفان" في الدقائق 25، و30، و83 على التوالي، بينما سجل هدف الهلال الوحيد أحمد عجور بالدقيقة 45، ليحصد الشجاعية النقطة 16 في رصيده، ويحتل المركز الأول، والصدارة، وتجمد رصيد الهلال عند نقطة واحدة ليتواجد بالمركز 12، والأخير.

وقاد اللقاء تحكيميًا: الدولي عاهد المصري للساحة، وساعده خالد بدير، ورشيد حمدونة للخطوط، وموسى غنام رابعًا.

الثانية

وفي اختتام مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، تفوق القادسية على الصلاح بثلاثية مقابل هدف وحيد في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، ودون أهداف القادسية يحيى البواب، ومحمد عبد القادر الأبزل، وأدهم المغاري عند الدقائق 25، و36، و89 على الترتيب، فيما سجل هدف الصلاح الوحيد رضا أبو لبدة بالدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحصد القادسية النقطة السابعة في رصيده، ليحتل المركز الخامس، وتجمد رصيد الأقصى عند 4 نقاط بالمركز السابع، وبفارق الأهداف أمام خدمات دير البلح.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الأسبوع القادم من البطولتين يوم الجمعة المقبل.

#اتحاد الشجاعية #الهلال #صدارة

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