الشرطة الإسرائيلية تحذر : المسيرات ضد حكومة نتنياهو باتت هدفًا للهجمات الفلسطينية

القدس المحتلة / سما /

حذر مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، قادة الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، من أن المسيرات التي ينظمونها باتت هدفًا للخلايا المسلحة وكذلك لمن وصفهم بـ "الإرهابيين" الذين يحاولون تنفيذ هجمات فردية.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن هذا التحذير جاء خلال اجتماع عقد بين شبتاي، وبعض قادة الاحتجاجات، بعد أيام قليلة من هجوم شارع نحلات بنيامين في تل أبيب، والذي تم إحباطه بعد اكتشاف قوة من أمن بلدية المدينة لمسلح فلسطيني، وواجهوه، ما أدى لمقتل أحدهم، قبل أن يتم تصفيته. (الشهيد كامل أبو بكر من جنين).

ووفقًا للصحيفة، فإن شبتاي أكد أن التقييمات تشير إلى أن المنفذ حينها كان يسعى للوصول إلى منطقة التظاهرة في شارع كابلان.

وأخبر شبتاوي وقادة الشرطة الذين شاركوا في الاجتماع، قادة الاحتجاجات، أن هناك تحذيرات استخباراتية حول نوايا فلسطينية لتنفيذ هجمات ضد المتظاهرين، وأن هذا بات يمثل تهديدًا حقيقيًا.

وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع، طلب قادة الشرطة الإسرائيلية، من قادة الاحتجاجات، التأكد من ضرورة التنسيق المسبق مع الشرطة لتأمين المسيرات في ظل تزايد المخاطر الأمنية.

ويتوقع أن تتوسع التظاهرات الشهر المقبل مع عودة الكنيست للمداولات الخاصة بالتشريعات القضائية.