المزين: 3 أسباب ساعدت شباب رفح للفوز على اتحاد بيت حانون

غزة / سما /

قال محمود المزين المدير الفني لفريق اتحاد بيت حانون إن فريق شباب رفح استفاد من عدة أسباب وعوامل ساعدته في تحقيق الفوز 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأشار المزين في تصريحات تلفزيونية إلى أن حارس شباب رفح عبد الله شقفة لازمه التوفيق وظهر بمستوى عالٍ في المباراة، وأخرج عدة كرات محققة لتسجيل الأهداف.

وأضاف المزين أن عامل الأرض والجمهور لعب دوراً رئيسياً مع شباب رفح في تحقيق الفوز، إضافة لامتلاكه الثقة والخبرات اللازمة التي تجعله يتفوق على بيت حانون ويقلب تأخره بالنتيجة إلى فوز.

وأردف: “بيت حانون قدم مباراة طيبة لكن لم يحالفه الحظ في النتيجة، الخسارة مؤلمة جداً خاصة في ظل مساعي العنابي للعودة للمسار الصحيح على صعيد النتائج”.

واستلم المزين المهمة التدريبية لبيت حانون منذ الجولة الخامسة وخطف نقطة التعادل من اتحاد خانيونس لكنه خسر من شباب رفح، فيما يحتل بيت حانون المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز.