  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المزين: 3 أسباب ساعدت شباب رفح للفوز على اتحاد بيت حانون

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المزين: 3 أسباب ساعدت شباب رفح للفوز على اتحاد بيت حانون



غزة / سما /

قال محمود المزين المدير الفني لفريق اتحاد بيت حانون إن فريق شباب رفح استفاد من عدة أسباب وعوامل ساعدته في تحقيق الفوز 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأشار المزين في تصريحات تلفزيونية إلى أن حارس شباب رفح عبد الله شقفة لازمه التوفيق وظهر بمستوى عالٍ في المباراة، وأخرج عدة كرات محققة لتسجيل الأهداف.

وأضاف المزين أن عامل الأرض والجمهور لعب دوراً رئيسياً مع شباب رفح في تحقيق الفوز، إضافة لامتلاكه الثقة والخبرات اللازمة التي تجعله يتفوق على بيت حانون ويقلب تأخره بالنتيجة إلى فوز.

وأردف: “بيت حانون قدم مباراة طيبة لكن لم يحالفه الحظ في النتيجة، الخسارة مؤلمة جداً خاصة في ظل مساعي العنابي للعودة للمسار الصحيح على صعيد النتائج”.

واستلم المزين المهمة التدريبية لبيت حانون منذ الجولة الخامسة وخطف نقطة التعادل من اتحاد خانيونس لكنه خسر من شباب رفح، فيما يحتل بيت حانون المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز.

#اتحاد بيت حانون #شباب رفح

الأكثر قراءة اليوم

بدء توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية لـألف أسرة في قطاع غزة

معاريف: 4 عوامل تقود "إسرائيل" إلى الحرب

إصابات جراء انهيار سقالة غرب غزة (صور وفيديو)

في وقت تواجه فيه أوروبا خطر نفاذ زيت الزيتون.. فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن..

خيبة أمل "إسرائيلية" من نجاح حماس في انتزاع "تنازلات" من تل أبيب

يديعوت: "بايدن ونتنياهو.. آخر السياسيين"

فيديو: لاعبو الاتحاد السعودي يرفضون الدخول للملعب لمواجهة سباهان في إيران

الأخبار الرئيسية

الشرطة الإسرائيلية تحذر : المسيرات ضد حكومة نتنياهو باتت هدفًا للهجمات الفلسطينية

تشمل اطلاق صواريخ .. مناورة بالذخيرة الحية تنفذها سرايا القدس بغزة

20231002114021

وزير الاتصالات الإسرائيليّ في السعوديّة في ثاني زيارة مُعلَنة لوزير بحكومة نتنياهو للرياض

photo_2023-10-02_17-55-21

قناة عبرية: "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين

photo_2023-10-02_17-19-34

إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية