  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

افتتاح دوري كرة السلة للكراسي المتحركة السادس في غزة

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح دوري كرة السلة للكراسي المتحركة السادس في غزة



غزة / سما /

افتتحت اللجنة البارالمبية الموسم السادس من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة الذي يقام على صالة سعد صايل برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة للكراسي المتحركة.

ويتنافس في البطولة 11 فريقا للرجال والفتيات من أندية ذوي الإعاقة في محافظات غزة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية على مدار الأسابيع القادمة، حيث سيتنافس اللاعبون على لقب بطل دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة لعام 2023.

وقدم مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ويليام شومبورغ، التهنئة والتبريك إلى الاسرة الرياضية والإعلامية بشكل خاص وأسرة الإرادة والتحدي وهم الأشخاص ذوى الاعاقة بمناسبة انطلاق موسم دوري كرة السلة السادس للكراسي المتحركة .

وشكر ويليام، اللجنة البارالمبية ممثلة بنائب الرئيس الأستاذ كامل أبو الحسن، على دعمها للبطولة، مثمنا دور الفرق المشاركة من الذكور والسيدات.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة للكراسي المتحركة محمود السبع بمستوى الفرق المشاركة بالبطولة، وبالمنافسة القوية خصوصاً بين الفرق التي شاركت في اليوم الافتتاحي، مؤكداً ضرورة الاستمرار بهذه الروح التنافسية العالية، مع المحافظة على الروح الرياضية الجميلة بين لاعبي الأندية.

وفي مباراة الافتتاح للذكور، فاز فريق نادي السلام على فريق نادي الجريح  بنتيجة 34-25، وبرز من السلام محمد عجور وحسام القلازين وأنس مشتهى ومن نادي الجريح النجمين أحمد أبو ناموس وعماد الكسيح .

وبحسب تعليمات البطولة، فإن الفائز يحصل على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة، وسيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بطلا للبطولة وتقام المباريات من دور واحد .

#دوري كرة السلة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

بدء توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية لـألف أسرة في قطاع غزة

معاريف: 4 عوامل تقود "إسرائيل" إلى الحرب

إصابات جراء انهيار سقالة غرب غزة (صور وفيديو)

في وقت تواجه فيه أوروبا خطر نفاذ زيت الزيتون.. فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن..

خيبة أمل "إسرائيلية" من نجاح حماس في انتزاع "تنازلات" من تل أبيب

يديعوت: "بايدن ونتنياهو.. آخر السياسيين"

فيديو: لاعبو الاتحاد السعودي يرفضون الدخول للملعب لمواجهة سباهان في إيران

الأخبار الرئيسية

الشرطة الإسرائيلية تحذر : المسيرات ضد حكومة نتنياهو باتت هدفًا للهجمات الفلسطينية

تشمل اطلاق صواريخ .. مناورة بالذخيرة الحية تنفذها سرايا القدس بغزة

20231002114021

وزير الاتصالات الإسرائيليّ في السعوديّة في ثاني زيارة مُعلَنة لوزير بحكومة نتنياهو للرياض

photo_2023-10-02_17-55-21

قناة عبرية: "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين

photo_2023-10-02_17-19-34

إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية