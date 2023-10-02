افتتاح دوري كرة السلة للكراسي المتحركة السادس في غزة

غزة / سما /

افتتحت اللجنة البارالمبية الموسم السادس من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة الذي يقام على صالة سعد صايل برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة للكراسي المتحركة.

ويتنافس في البطولة 11 فريقا للرجال والفتيات من أندية ذوي الإعاقة في محافظات غزة، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية على مدار الأسابيع القادمة، حيث سيتنافس اللاعبون على لقب بطل دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة لعام 2023.

وقدم مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ويليام شومبورغ، التهنئة والتبريك إلى الاسرة الرياضية والإعلامية بشكل خاص وأسرة الإرادة والتحدي وهم الأشخاص ذوى الاعاقة بمناسبة انطلاق موسم دوري كرة السلة السادس للكراسي المتحركة .

وشكر ويليام، اللجنة البارالمبية ممثلة بنائب الرئيس الأستاذ كامل أبو الحسن، على دعمها للبطولة، مثمنا دور الفرق المشاركة من الذكور والسيدات.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة للكراسي المتحركة محمود السبع بمستوى الفرق المشاركة بالبطولة، وبالمنافسة القوية خصوصاً بين الفرق التي شاركت في اليوم الافتتاحي، مؤكداً ضرورة الاستمرار بهذه الروح التنافسية العالية، مع المحافظة على الروح الرياضية الجميلة بين لاعبي الأندية.

وفي مباراة الافتتاح للذكور، فاز فريق نادي السلام على فريق نادي الجريح بنتيجة 34-25، وبرز من السلام محمد عجور وحسام القلازين وأنس مشتهى ومن نادي الجريح النجمين أحمد أبو ناموس وعماد الكسيح .

وبحسب تعليمات البطولة، فإن الفائز يحصل على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة، وسيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بطلا للبطولة وتقام المباريات من دور واحد .