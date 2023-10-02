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غزة الرياضي يحسم مصير الجهاز الفني

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة الرياضي يحسم مصير الجهاز الفني



غزة / سما /

رد مجلس إدارة نادي غزة الرياضي على الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني نعيم السويركي من تدريب الفريق بعد مرور 6 جولات فقط من الدوري الممتاز.

وأبلغ غزة الرياضي المدرب السويركي قبول الاستقالة التي أصر عليها وقدمها للمرة الثانية بسبب سوء النتائج التي لازم الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وتمنى السويركي لفريق غزة الرياضي النجاح في تقديم نتائج إيجابية تضمن للفريق تحقيق هدف البقاء في مركز جيد في جدول الترتيب.

ويُجري غزة الرياضي مشاورات مستمرة لاختيار مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم الحالي.

ويحتل غزة الرياضي المركز العاشر برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و3 خسائر دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز في الموسم الجديد.

#غزة الرياضي #دوري الممتازة

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