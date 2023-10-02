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رسالة مُثيرة لجمهور برشلونة عن ميسي

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة مُثيرة لجمهور برشلونة عن ميسي



وكالات / سما /

وجه السيد جورجي ماس، مالك نادي إنترميامي الأمريكي، رسالة لجمهور فريق برشلونة الإسباني عن أسطورتهم الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وكان جمهور برشلونة يُمني نفسه بعودة ميسي في شهور الصيف، ولكنه فضل الانتقال لنادي إنترميامي الأمريكي لخوض تجربة جديدة كلياً.

وقال ماس، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”رحيل ميسي عن برشلونة لم يتم بالصورة التي أرادها، لم تسنح له فرصة القول وداعاً لناديه الذي رحب به طفلاً”.

وتابع :”أنا أؤمن بأن الظروف لم تكن وفقاً لما أراده ميسي، لقد أعطيته التزامي بأني سأبذل كل شيءٍ مُمكن في السنوات المُقبلة لكي يحظى بفرصة القول وداعاً لجمهوره في برشلونة”.

وستكشف الايام المُقبلة عن كيفية تنفيذ الوعد، وقد يتحقق بمُباراة تكريمية على أرض كامب نو على سبيل المثال، أو ربما يلعب ميسي لبرشلونة ولو بعقدٍ قصير الأجل في نهاية مسيرته.

وتطرق السيد جورجي ماس للحديث عن الفارق الذي أحدثه الساحر الأرجنتيني في مُسابقة الدوري الأمريكي، وقال عنه :”أعتقد أن كل شيء تغيره بوجوده، الـ MLS أصبح مُختلفاً”.

وتابع :”في كل مرة نلعب فيها خارج أرضنا نجد الملعب مُمتلئاً، الاستقبال الذي يحظى به ميسي استثنائي، المُباراة التي لعبناها في نيويورك حضرها 30 ألف مُشجعاً 80 % منهم كانوا يهتفون باسم ميسي”.

وأضاف السيد ماس :”كانت هُناك قمصاناً لمُنتخب الأرجنتين وإنترميامي، الأمر صدمني، لم أتوقع ذلك، أعتقد أن تاريخ الدوري الأمريكي سينقسم إلى حقبتين هما ما قبل وصول ميسي وما بعد الوصول”.

#ميسي #برشلونة #إنترميامي

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