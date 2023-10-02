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تشمل اطلاق صواريخ .. مناورة بالذخيرة الحية تنفذها سرايا القدس بغزة

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشمل اطلاق صواريخ .. مناورة بالذخيرة الحية تنفذها سرايا القدس بغزة



غزة/ سما /

 أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي سبعة صواريخ تجاه بحر غزة في اطار مناورة بالذخيرة الحية.

ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن اطلاق الصواريخ فيما تحدث الاعلان العبري عن انطلاق صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.

وقالت السرايا في بيان لها انها تنفذ في أحد مواقعها بالذخيرة الحيّة مناورة "الشهداء بشائر النصر" الهجومية المتقدمة.

واوضحت ان المناورة تجري بمشاركة قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات) تحاكي عمليات إغارة على عدة مواقع وتحصينات عسكرية اسرائيلية بكثافة نارية عالية.

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