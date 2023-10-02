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أنشيلوتي يعلق على وضعية مودريتش في ريال مدريد

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يعلق على وضعية مودريتش في ريال مدريد



وكالات / سما /

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على الوضعية الغير معتادة، التي يعيشها الكرواتي لوكا مودريتش داخل النادي الملكي في الفترة الأخيرة.

مودريتش بدأ الموسم بالحصول على دقائق كثيرة ومشاركات بشكل أساسي، قبل أن يسحب البساط من تحت قدميه بشكل تدريجي، ليغيب في آخر مباراتين عن تشكيلة الفريق ويتواجد على مقاعد البدلاء دون الحصول على دقيقة واحدة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية عن مودريتش” مودريتش ليس لديه أي مشكلة معنا، ونحن كذلك، لا يوجد أي شيء خاطئ مع لوكا، إنه لا يلعب مؤخراً، هذه حقيقة، ولكن هذا يمكن أن يتغير في المباراة المقبلة”.

وأضاف المدرب” في يوم من الأيام سيكون مودريتش على مقاعد البدلاء، وفي يوم آخر قد يكون من يجلس احتياطياً كروس، تشواميني، أو كامافينجا”.

واستطرد أنشيلوتي” لا توجد أي مشكلة معه كما ذكرت، ولكن في بعض الأحيان يكون عليّ اتخاذ القرارات، بالطبع عدم حصوله على نفس دور الموسم الماضي أمر مفاجئ، لم يشارك في آخر مباراتين لأن المنافسة في خط الوسط حامية للغاية، أحترمه كلاعب وشخص”.

وواصل الحديث” لا شيء جديد، لا أعرف كيف أشرح الأمر ولكنه قرار فني، ويمكن أن يتغير”.

#لوكا مودريتش #ريال مدريد #أنشيلوتي

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