برشلونة يحمي نجومه ببند مثير

اتجه نادي برشلونة الإسباني إلى طريقة مثيرة لحماية نجومه ولاعبيه الواعدين، حسب المعلومات التي نشرتها يومية سبورت الإسبانية، مساء أمس الإثنين.

الصحيفة الكتالونية أوضحت أن النادي الكتالوني يضع في حسبانه أي سيناريو قد يحدث مع لاعبيه خلال العطلة وفترات الأجازة من التدريبات، لذلك وضع بنداً في عقود اللاعبين يمنعهم من المشاركة في أي نوع من الألعاب التي تشكل خطورة عليهم وتسبب في إصابتهم.

وتشمل الألعاب الخطرة التي وضعها النادي الكتالوني في بنود عقود لاعبيه، ركوب كل أنواع الدراجات، الألعاب المائية، التزلج على الجليد، ولعبة البادل، علماً بأن هذا البند ساري في عقود كل لاعبي الفريق الأول وفريق الرديف.

فكرة برشلونة هي إجبار اللاعبين على الالتزام بتعليمات النادي حتى في أوقات العطلة، تجنباً لفقدان خدمات أي لاعب في الوقت الذي يحتاجه إليه مدربه، بسبب الإصابة.

وعلى الصعيد الميداني، يستعد برشلونة لمواجهة فريق بورتو البرتغالي، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا، بعدما فاز في الجولة الأولى على رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة ساحقة في مونتجويك.