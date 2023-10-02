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تشيلسي يقتنص فوزاً ثميناً على فولهام في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقتنص فوزاً ثميناً على فولهام في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

تمكن فريق تشيلسي من اقتناص فوزٍ ثمين على فولهام بنتيجة 2-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب كرافن كوتيدج قد بدأ عن طريق النجم الأوكراني ميخايلو مودريك في الدقيقة 18، وهو الهدف الأول له بقميص البلوز.

وجاء الهدف بعد استلام مُذهل للكرة وترويض داخل منطقة الجزاء، وأنهى النجم الشاب الهجمة بتسديدة قوية في المرمى.

ونجح النجم الألباني أرماندو بروخا في تسجيل ثاني أهداف تشيلسي في الدقيقة 19، وذلك بعد هجمة رائعة شهدت تمركزاً جيداً وتمريرة بينية أساء دفاع فولهام التعامل معها لتسكن الكرة الشباك.

وارتفع رصيد تشيلسي بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 8 في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل فولهام برصيد 9 نقاط أيضاً في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف.

وسيلعب تشيلسي المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي على أرض الأخير يوم السبت المُقبل، فيما سيلعب فولهام على أرضه ضد شيفيلد يونايتد في نفس اليوم.

#الدوري الإنجليزي #تشيلسي #فولهام

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