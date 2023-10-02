رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، افتتاح متحف تهويدي أسفل القصور الأموية على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى المبارك.

كما عنونت الصحف، إصابة مواطنين خلال تصدي أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس، لهجوم مستوطنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ تصعيد احتلالي في القدس.. افتتاح متحف تهويدي واقتحام الأقصى والمصلى القبلي واعتداء على مواطنين

_ الرويضي يقدم أوراق اعتماده للرئيس العراقي سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدولة فلسطين

_ مندوبيتنا بالجامعة العربية: فوز فلسطين في عضوية لجنة حقوق الإنسان "لجنة الميثاق"

_ مجلس الوزراء يخصص 100 مليون شيقل لصالح مستشفيات مدينة القدس

_ الأردن يدين الانتهاكات المستمرة للمستوطنين في المسجد الأقصى

_ اقتحام 3 أقسام في "جلبوع" وأسرى "ريمون" بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية

_ "المالية": التقارير عن تسهيلات إسرائيلية مضللة والاحتلال مسؤول عن الأزمة

_ استطلاع لمعاريف: 72% من الإسرائيليين يعارضون اقتحام اليهود للأقصى

_ 5.48 ملايين نسمة عدد السكان في فلسطين حتى منتصف 2023

_ رام الله: إطلاق منصة إلكترونية لتسعير المركبات

_ 45 مصابًا نتيجة حريق بمقر مديرية أمن الإسماعيلية المصرية

_ الإعلام الرسمي يكرم سفارة فلسطين وحركة "فتح" إقليم إسبانيا

"الأيام":

_ وسط اعتداءات على المستوطنين يستبيحون "الأقصى" والإبراهيمي" ويؤدون طقوسًا تلمودية بحراسة قوات الاحتلال

_ أسرى "ريمون" بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية تصل للإضراب عن الطعام

_ إصابات بينها بالرصاص خلال تصدي أهالي قصرة لهجوم مستوطنين

_ إصابة مواطنين في مواجهات واعتداءات وإغلاق مداخل وتعطيل الحركة بمناطق عدة

_ جنين: مواجهات مع الاحتلال في جلبون واقتحام عدة قرى

_ تدهور صحة الأسير أبو ذريع مجددًا و"العليا" ترفض النظر بقضية الفسفوس

_ الأردن يدين الانتهاكات المستمرة للأقصى

_ 100 مليون شيقل لمستشفيات القدس ولجنة لتعزيز الصمود في مناطق "ج"

_ قوات القمع تقتحم أقسامًا في سجن "جلبوع"

"القدس":

_ إصابات ومواجهات بعدة مناطق ومستوطنون يهاجمون المواطنين في قصرة

_ 1478 متطرفا اقتحموا الأقصى بقيادة المتطرف غليك في ثالث أيام "العرش"

_ اشتية: مناطق "ج" جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين

_ كبير حاخامات إسرائيل: اليهود العلمانيون لديهم ذكاء أقل ويغارون من "الحريديم"

_ تخصيص 100 مليون شيقل لصالح مستشفيات القدس

_ تقرير حقوقي: إسرائيل تحول إجراء تسوية ملكية الأراضي بالقدس إلى أكبر الآليات للسرقة منذ 50 عاما

_ "عدالة": الاحتلال يعمق سياسات الإعدامات الميدانية وتفشي الجريمة المنظمة