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لقاء تصالحي بين نتنياهو وبن غفير

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء تصالحي بين نتنياهو وبن غفير



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، الثلاثاء، عن لقاء مصالحة عقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ما يسمى الأمن القومي في حكومته إيتامار بن غفير.

ووفقًا للصحيفة، فإنه تم دعوة بن غفير لاجتماع شخصي على انفراد مع نتنياهو، في فندق بمدينة قيسارية قرب منزل نتنياهو.

وبحسب الصحيفة، فإن شخصية كبيرة في الليكود عملوا على استرضاء بن غفير، وقالوا له إنه بدون لن يكون لنتنياهو حكومة.

واستمر اللقاء بين الجانبين عدة ساعات، بهدف إنهاء الأزمة بينهما، خاصة على خلفية مطالبات بن غفير المتكررة بشأن تشديد أوضاع الأسرى الفلسطينيين، واستبعاده أكثر من مرة من المناقشات الأمنية.

ووجه مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مؤخرًا، انتقادات لبن غفير، واتهموه بمحاولة فرض مواقفه على الائتلاف، وأنه بات عبئًا عليه.

ولا يعرف فيما إذا توصل نتنياهو إلى تفاهمات مع بن غفير على القضايا الخلافية خاصة فيما يتعلق بالأمن والفلسطينيين.

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