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مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، في قرية رمانة غرب جنين. 

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية رمانة بعد اقتحامها، وشن الاحتلال حملة تفتيش وتمشيط واسعة في مركز القرية، أطلق خلالها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن إصابات.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإستيلاء على منزل المواطن جهاد محمد محمود أبو الرب في قرية جلبون القريبة من مدرسة ذكور الثانوية، ووضعت كاميرات تسجيل ومراقبة على سطح المنزل.

#جنين #الاحتلال

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