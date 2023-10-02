أجواء غائمة جزئياً وفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

رام الله / سما /

أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمة جزئياً الى غائمة ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتصبح حول معدلها العام ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وبارداً في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً الى غائمة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.